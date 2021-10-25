Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı “Ölümlü iş kazasında 1 milyona yakın rakamlar ortaya çıkıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı “Ölümlü iş kazasında 1 milyona yakın rakamlar ortaya çıkıyor”

İHA

Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı “Ölümlü iş kazasında 1 milyona yakın rakamlar ortaya çıkıyor”

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı ve sigortasız işçi çalıştıranları uyararak, “Sigortasız çalıştırmak sonucunda ölümlü iş kazası olması halinde, 1 milyona yakın bir rakam ortaya çıkmakta” dedi.
Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı ve sigortasız çalışmayla ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle kayıt dışı yabancı işçi çalıştıran işletmelere uyarılarda bulunan Taştan, denetmenlerin tespiti halinde yüksek miktarda para cezaları uygulandığını belirtti. Yabancı kişilerin izin alınarak ve belli bir kota dahilinde çalıştırılabileceklerini söyleyen Taştan, “Büyük işletmeler riskli gördükleri için yabancı çalıştırmıyorlar. Kurumsal firmalar bu tür şeylere tevessül etmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaptığımız yaygın denetim sonucunda yabancı işçi çalıştıran tespiti halinde ciddi cezalar söz konusu. İzinlerini alarak çalıştırabilirler. Çalışma Bakanlığı’ndan yabancıların çalışma izinlerini aldıkları takdirde belli bir kota dahilinde yabancı çalıştırılabilir. Ancak eğer kayıt dışı çalışmalar söz konusu olur ve denetmenlerimiz tespit ederse çok ciddi cezalarla karşılaşmaları söz konusudur” dedi.
“Sigortasız çalıştırmak çok pahalı bir iştir”
Sigortasız işçilerin ölümlü iş kazalarında işverenlere yüksek miktarda para cezaları uygulandığını hatırlatan Taştan, “Sigortasız çalıştırmak çok pahalı bir iştir. Sigortasız çalıştırmak sonucunda ölümlü iş kazası olması halinde ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. 1 milyona yakın bir rakam zaman zaman ortaya çıkmakta. Kayıt dışı çalıştırmak ne kadar riskli ve pahalı bir iştir. Büyük işletmeler değil ama küçük işletmeler işçilik ucuz diye buna tevessül edebilirler. Bunun aslında görünenden çok daha pahalı bir iş olduğunu bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanju Özcan'dan CHP'ye disiplin resti: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “İhraç edilirsem bağımsız olarak devam ederim”
YEREL HABERLER Tanju Özcan'dan CHP'ye disiplin resti: Bolu Belediye ...
Gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi ...
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti Sonbaharın renklerine bürünen Gölcük havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest ...
Boluspor - Menemenspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bizim için çok önemli bir 3 puandı” Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: “Son saniyeye kadar iyi mücadele ettik”
YEREL HABERLER Boluspor - Menemenspor maçının ardından Boluspor ...
Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Menemenspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Menemenspor: 0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.