Boluspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Kazanarak dönmek istiyoruz” Bolurspor Kalecisi Ömer Alıcı: “İnşallah kazanma isteğimiz en üst seviyede olur” Bolusporlu futbolcu Berk Yıldız: “İddialı bir rakibe karşı oynayacağız”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, arka arkaya aldıkları galibiyetlerin ardından çıkacakları Manisaspor maçı için, “İki takım için de zor bir maç olacak. Kazanarak oradan dönmek istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 11. haftasında oynanacak Manisaspor FK karşılaşması için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde, kendi tesislerinde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızıbeyazlı ekip, son 2 maçında arka arkaya aldığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.



“Yüzde yüz skor almamız gereken maçtı”

Sahadan 10’lık galibiyetle ayrıldıkları Menemenspor maçını değerlendiren Teknik Direktör Reha Erginer, “Baktığımızda 4 haftadır galip gelemiyorduk. Ama belli bir standardın üzerinde devam eden bir Boluspor vardı. Kazanamadığımız 4 haftayı göz önünde bulundurursak oyundan oldukça memnundum. Bu hafta geçmiş dönemdeki 4 haftadan uzak futbol oynadık ama bizim için futbolun ötesinde bir maçtı. Yüzde yüz skor almamız gereken bir maçtı. İyi oyunla beraber alsak çok daha iyiydi ama bizim bu maçı bir şekilde kazanmamız gerekiyordu. Rakip de enteresan bir rakip. Bize çok fazla oyun alanı bırakmadı. Çok fazla kapandılar. 1 puan için geldikleri çok belliydi. Biz de kapalı defansı açmakta zorlandık. Ama son dakikada da olsa bulduğumuz golle 3 puanı aldık. Maçtan sonra da oyuncularımı tebrik ettim. Büyük özveri gösteriyorlar. Emeklerinin karşılığını almaları onlar için de önemliydi” dedi.



“İki takım için de zor maç olacak”

Manisaspor maçından galip dönmek istediklerini ifade eden Erginer, “Daha sonra bir kupa maçı oynadık. Maçta az forma giyen oyunculara fırsat verdim. O maçı da geçtik. Önümüzde önemli bir Manisa maçı var. Manisaspor da 3 tane hoca değişikliği yaşadı. Onlar da sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Onlar için de zor bir maç olacak. Ama Manisa FK da kadro kalitesi bakımından bulunduğu yerin takımı değil. Oynadıkları futbol aldıkları skordan daha iyi. İki takım için de zor bir maç olacak. Kazanarak oradan dönmek istiyoruz” diye konuştu.



Ömer Alıcı: “Hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz”

Gol yemeden 2 hafta geçirmenin sevindirici olduğunu belirten kaleci Ömer Alıcı, “Oyun anlamında, üretkenlik anlamında biraz aşağıdaydık ama kazanmasını bildik. Çok iyi bir kazanma isteğimiz vardı. Geçen haftalarda pozisyona girip atamamak bizi strese sokmuştu. Hem pozisyona giren arkadaşlar hem geride bekleyen arkadaşlar stres olmuştuk ama son dakikada kazanmasını bildik. Gol yemeden 2 haftanın geçmesi bizim için çok sevindirici. Bir seri yakalayıp kendi hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz. Yakaladığımız birlikteliği çok iyi değerlendirip bu sene meyvesini almak istiyoruz. İnşallah gideceğimiz maçta da kazanma isteğimiz en üst seviyede olur. İstediğimiz puanlarla oradan dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Berk Yıldız: “Seriyi devam ettirmek istiyoruz”

Takımın genç oyuncularından Berk Yıldız ise, “Yaklaşık 4 haftadır maçlara iyi başlıyoruz. Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz. Her ne kadar maçlara üstün başlasak da istediğimiz skoru bulamıyoruz. Son maçta kazandığımız için mutluyuz. Burada bir aile havası var. Sadece benim istediğim taraftarın daha sabırlı olması. Şu anki rakibimizin de sıralamadaki konumu kimseyi yanıltmasın. Bu hafta da iddialı bir rakibe karşı oynayacağız. Maçı kazanıp başladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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