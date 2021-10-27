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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beypiliç Boluspor, Manisa'dan galibiyetle dönmek istiyor

DHA

Beypiliç Boluspor, Manisa'dan galibiyetle dönmek istiyor


Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)Beypiliç Boluspor, deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Reha Erginer, "Bizim için önemli bir maç. Kazanarak oradan dönmek istiyoruz" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılar, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma koşusunun ardından taktik konular üzerinde duruldu. Teknik direktör Reha Erginer, Manisa FK maçının zorlu bir maç olduğunu ancak kazanarak dönmek istediklerini ifade ederek, "Önümüzde önemli bir Manisa maçı var. Manisa da bu süreçte 3 tane hoca değişikliği yaşadı. Onlar da sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İki takım için de zor bir süreç olacak. Manisa FK da kalite ve kadro derinliği bakımından bulunduğu yerin takımı değil. Oynadıkları futbol da aldıkları skorlardan daha iyi. İyi futbol oynuyorlar ama onlar da skora yansıtamıyor. Bizim için önemli bir maç. Kazanarak oradan dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU SEZON LİG GEÇMİŞ SEZONLARDAN DAHA ZOR"
Ligi de değerlendiren Erginer, "Ligde sıralamalar ve puan aralıkları çok yakın. Bir hafta son 4 takımın içerisindeyken 1 galibiyetle 10'unculuğa, 9'unculuğa çıkabiliyorsunuz. Herhalde 3-4 hafta sonra alt taraf, üst taraf, orta sıralar netleşecek diye düşünüyorum. Bu bir süre böyle gidecek. Bu sezon lig geçmiş sezonlardan daha zor bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği, sürpriz sonuçların fazlasıyla alındığı bir lig. Onun için bu skorlar devam edecek böyle. Sıralamalar da suni. Bu şekilde böyle devam edecek. İlk yarı bitene kadar biraz şekillenecek. Takımlar biraz kendi hedeflerini ilk yarıyı bitirdikleri sıralamaya göre belirleyecekler." diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Açıklamalar
-Antrenmandan görüntüler
-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-27 16:19:47

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