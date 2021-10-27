Doktor Sırmatel’den, bitkisel ürün kullananlara uyarı “İlaçlarla etkileşim yaparak çok ciddi boyutta ölümcül seyredebilirler” “Gripten korunmanın en iyi yolu bağışıklık sisteminin artırılması”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor Sırmatel’den, bitkisel ürün kullananlara uyarı “İlaçlarla etkileşim yaparak çok ciddi boyutta ölümcül seyredebilirler” “Gripten korunmanın en iyi yolu bağışıklık sisteminin artırılması”

İHA

Doktor Sırmatel’den, bitkisel ürün kullananlara uyarı “İlaçlarla etkileşim yaparak çok ciddi boyutta ölümcül seyredebilirler” “Gripten korunmanın en iyi yolu bağışıklık sisteminin artırılması”

Bolu’da, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, gripten korunmanın en iyi yolunun bağışıklık sisteminin artırılması olduğunu belirterek, bitkisel ürünlere karşı uyarıda bulundu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, kış aylarına girerken insanların korona virüs yanında farklı viral enfeksiyonlar geçirebileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Kapalı ortamlarda mikropların bulaşmasının söz konusu olduğunu ifade eden Sırmatel “kovid virüsünün yanı sıra tam bu dönem içerisinde başka diğer viral enfeksiyonların arttığını gözlemleyeceğiz. Mevsim değişikliği sırasında kapalı ortamlarda yaşamanın etkisi nedeniyle insanların nefesleriyle mikropların bulaşması söz konusu” dedi.

Aileleri uyardı
Aileleri çocuklarının temizliği konusunda uyaran Sırmatel, “Öğrenciler arasında bunu engellemek çok zor olabilir. Çocukların kişisel temizliği çok önemli. Ellerini yıkamaları çok önemli. Vücut direncini artırıcı şeylerle beslenmelerinin sağlanması gerekir. Maske kullanılsın ama çocuklar hopluyor zıplıyor. Şimdi artık aşılar çocukluk yaş grubuna da yapılmaya başlandı. Belki bu hastalığı hepimiz geçireceğiz ama aşılı olanların daha hafif geçirdiğini bilmekte yarar var. çocuklar da hafif geçiriyor. Özellikle çocuklarda altta yatan bağışıklık sistemi bozukluğu söz konusu değilse hafif geçiriyor ama ne yazık ki mikrobu başkalarına bulaştırıyor” şeklinde konuştu.

“Grip aşısı olmayı öneriyoruz”
Bitkisel ürünlerin kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçları olabileceğini kaydeden Dr. Sırmatel, “İkinci bir konu da bağışıklık sistemi. Neden biz eskiden pekmez, yoğurt çok yerdik. Neden meyveyle sebzeyle beslenirdik. Şimdi artık hepimiz daha sun'i yiyecekler yiyoruz. Eskiden annelerimiz bize ayran verirken yada biz kuru yemişleri yerken şimdi daha yapay şeyler yiyoruz. Gripten korunmanın en güzel yolu bağışıklık sisteminin artırmasıdır. Basında otlar çöpler çıkıyor. Özellikle kronik kalp hastaları, diyabet hastaları, ilaç kullanan insanların otları kullanırken çok dikkatli etmesi gerekiyor. Bitkisel ürünleri çok popüler hale getiren insanlar bunu sunarken bu ilaçlarla etkileşime girdiğini bilmesi gerekiyor. Herkes mantar çayı, Afrika otu kökü çayı diyor. Bunlar bu ilaçlarla etkileşim yaparak çok ciddi boyutta ölümcül seyredebilirler. 45 yaşı üzerinde herkese hatta kalp hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalığı olanlara her yıl grip aşısı olmayı öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beypiliç Boluspor, Manisa'dan galibiyetle dönmek istiyor
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor, Manisa'dan galibiyetle dönmek ...
Boluspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Kazanarak dönmek istiyoruz” Bolurspor Kalecisi Ömer Alıcı: “İnşallah kazanma isteğimiz en üst seviyede olur” Bolusporlu futbolcu Berk Yıldız: “İddialı bir rakibe karşı oynayacağız”
YEREL HABERLER Boluspor, galibiyet serisini devam ettirmek ...
Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor: 1-0
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 - Çarşambaspor 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 - ...
Başkan Özcan’dan Cumhurbaşkanına destek “Cumhurbaşkanının arkasında durmaya hazırım”
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Cumhurbaşkanına ...
Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı “Ölümlü iş kazasında 1 milyona yakın rakamlar ortaya çıkıyor”
YEREL HABERLER Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı “Ölümlü ...
Tanju Özcan'dan CHP'ye disiplin resti: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “İhraç edilirsem bağımsız olarak devam ederim”
YEREL HABERLER Tanju Özcan'dan CHP'ye disiplin resti: Bolu Belediye ...
Gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.