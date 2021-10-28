Cumhuriyet coşkusu Highway’de yaşanacak

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Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü bando gösterisiyle Highway Outlet’te kutlanacak.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet’te Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü coşkuyla kutlanacak. Bando gösterisi, 29 Ekim Cuma günü 14.0016.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bando gösterisi finalinde 12 kişiden oluşan cumhuriyet bandosu, Türk bayrakları eşliğinde mini bir konserle cumhuriyet şarkılarını seslendirecek.

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