Highway’den Cumhuriyet Bayramı’nda muhteşem bando gösterisi Highway, ziyaretçilerine Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya yaşattı

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Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98'inci yıldönümünde Highway Outlet’te düzenlenen bando gösterisinde ziyaretçiler bayram coşkusu yaşadı.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet’te Cumhuriyet Bayramı’nın 98'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Bolu Belediyesi Cumhuriyet Bandosu’nun alışveriş merkezini dolaşarak yaptığı bando gösterisi, alışverişe gelen vatandaşlara büyük keyif yaşattı. Cumhuriyet şarkılarının da seslendirildiği programda ziyaretçiler bando takımının gösterisini cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

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