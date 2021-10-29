Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı (2)



FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Bolu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenledi. 'Zafer Yürüyüşü' adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle belediye bandosu eşliğinde valilik önünden belediye önüne kadar yürüdü. Kalabalığın önünde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı. Kutlama etkinlikleri, belediye önündeki Derya Uluğ konseri ile devam etti. Konserde Derya Uluğ'un sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-10-29 22:29:58



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