Bolu'daki kutlamalarda komandoların geçişi alkışlandı (2)

FENER ALAYI DÜZENLENDİ
Bolu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenledi. 'Zafer Yürüyüşü' adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle belediye bandosu eşliğinde valilik önünden belediye önüne kadar yürüdü. Kalabalığın önünde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı. Kutlama etkinlikleri, belediye önündeki Derya Uluğ konseri ile devam etti. Konserde Derya Uluğ'un sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-10-29 22:29:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.