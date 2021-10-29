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Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş sonunda düzenlenen konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenledi. Zafer Yürüyüşü adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi’nde yürüdü.

Marşlar ve şarkıların söylendiği coşkulu Fener Alayı’nın ardından Demokrasi Meydanı’na kurulan sahnede Derya Uluğ sevenleriyle buluştu. Binlerce kişi Derya Uluğ’un şarkılarına eşlik ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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