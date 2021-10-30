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Yazdan kalma günler yaşayan Gölcük’e tatilci akını Gölcük Tabiat Parkı’nda kilometrelerce araç kuyruğu yaşandı Tatil yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi

İHA

Yazdan kalma günler yaşayan Gölcük’e tatilci akını Gölcük Tabiat Parkı’nda kilometrelerce araç kuyruğu yaşandı Tatil yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi

Bolu’da, yazdan kalma günler yaşayan gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı. Tatil yolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Bolu’nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, yazdan kalma günleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliği ve sonbaharın renkleriyle mest eden manzaraya sahip tabiat parkı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların ilk tercihi oldu. Tabiat parkına gelen tatilciler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli zaman geçirirken, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti.

Araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu
Tatilcilerin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik sebebiyle bazı tatilciler araçlarını yol kenarına park ederek yürümeyi tercih etti. Tatilcilerin güçlükle ilerlediği tabiat parkında oluşan yoğun trafik, havadan görüntülendi.
Tatil için Gölcük Tabiat Parkı’na gelen Harun Çidem, “Hafta sonu tatili için Gölcük’e geldik. Muhteşem bir manzarası var. Ama bir o kadar da trafik var. Yaklaşık 5 kilometre kuyruk vardı. Aracı 1 kilometre geride bırakarak yürüyerek çıktık. Şu an manzaranın tadını çıkarıyoruz” dedi.

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