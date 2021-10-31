Otomobilin arka koltuğundan 53 kilo 800 gram eroin çıktı

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Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda bir otomobilin arka koltuklarının altına kurulu düzeneğe saklanmış 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM’de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltukların altına kurulan düzeneğe saklanmış 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan Kubilay Ç. (36) ve Muhsin Ç. (32) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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