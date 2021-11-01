Prefabrik ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bulunan prefabrik ev, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağı Düğer köyünde Özgür Balcıoğlu'na ait tek katlı prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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