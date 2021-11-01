Mantar toplarken kayboldu; 19 saat sonra bulundu

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Murat KÜÇÜK/MENGEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde dün mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Sultan Altınyurt (80), 19 saat sonra bulundu.

Rüknettin köyü Kargalar Mahallesi'nde oturan Sultan Altınyurt, dün saat 15.00 sıralarında mantar toplamak için ormana gitti. Eve dönmeyen Altınyurt´un yakınları gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama kurtarma köpeği `Eyvan´ ile arama çalışması başlattı. Ekipler, saat 10.00 sıralarında köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Yanıkdeğirmeni mevkisinde dere yatağında bulundu. Ekipler üşüyen kadını montlarıyla ısıtmaya çalıştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altınyurt'un durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK

2021-11-01 15:48:13



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