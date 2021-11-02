Bolu Dağı'nda sis ulaşımda aksamalara neden oldu

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, ulaşımda aksamalar oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede ulaşım aksadı, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-02 10:29:48



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