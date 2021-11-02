Tarihi Babas Kaplıcası 2 yılın ardından yeniden açıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde pandemi sebebiyle 2 yıldır kapalı olan Tarihi Babas Kaplıcası yeniden hizmete açıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve 40 derece sıcaklıktaki suyuyla ilgi odağı olan Tarihi Babas Kaplıcası, pandemi sebebiyle kapalı kaldığı 2 yılın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Kendi akışkanlığı ile zemine çıkan bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve karbondioksit özelliğe sahip suyun, karaciğer, safrayolları rahatsızlıkları, metabolizma hastalıkları ve hafif diabetliler üzerinde olumlu etkileri görüldüğü belirtildi. Özellikle Sakarya, Düzce, Bolu ve ilçelerinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tarihi Babas Kaplıcası’nın giriş ücretleri 20 lira olarak belirlendi. Pandemi öncesi havlu, peştemal, şort ve terlik hizmeti verilen kaplıcada, korona virüs sebebiyle vatandaşların malzemelerini kendilerinin getirmesi gerektiği ifade edildi.

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