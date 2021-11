Boluspor, Bandırmaspor maçına 3 puan için hazırlanıyor Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Galip gelmek için varımızı yokumuzu ortaya koyacağız" "Taraftarımız Boluspor'a biraz küskün"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Bandırmaspor maçının zor geçeceğini belirterek, “Bizim için oldukça önemli bir maç. Galip gelmek için varımızı yokumuzu ortaya koyacağız” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 12. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erginer ve oyuncular Abdurrahman Canlı ile Odise Roshi, Bandırmaspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.



Erginer: “Her iki takım için de zor maç olacak”

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Bandırmaspor maçı oldukça zor bir maç. Rakibimiz de formda. Herhalde Balıkesir’le birlikte ligin beraberliği olmayan iki takımından biri. Tempolu bir oyun oynuyorlar. Kazanma arzuları üst seviyede. Her iki takım için de zor bir maç olacak. Biz maça iyi hazırlanacağız. Menemenspor maçı galibiyetinden sonra, Manisa deplasmanında aldığımız puandan sonra bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bizim için oldukça önemli bir maç. Galip gelmek için varımızı yokumuzu ortaya koyacağız” dedi.



2 sakat 1 cezalı oyuncu var

Kadroda cezalı ve sakat oyuncular olduğunu kaydeden Erginer, ”Tugay ve Ali Keten sakat. Fethi cezalı. Onların dışında bütün oyuncularımızla tam kadroyuz. Onların da yerini dolduracak oyuncularımız var. Kadro derinliğimiz bu yüzden var. Oynayan oyuncular onların yerini aratmayacaktır. Herkes için bunlar şans. Bekleyen, az süre alan oyuncular için de önemli şanslar. Performansını artıran oyunculara şans vermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.



“Taraftara ihtiyacımız var”

Taraftarların maçlara olan ilgisizliği hakkında konuşan Reha Erginer, “Taraftarımız Boluspor'a biraz küskün. Ama bu ne yönetimsel ne de takımla alakalı. Onların küskünlükleri bence 45 sezondur süregelen kulübün içinde bulunduğu konum. Belki onların bir tepkisi bu. Ama şunu unutmamamız lazım, taraftarımıza kesinlikle ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Bu kulüp kimsenin malı değil. Burada kimse sonsuza kadar kalmayacak. Buranın gerçek sahibi taraftarlar. Taraftar da tabii kulübü bulunduğu lig ya da sıralama için sevmemeli. Onlar arma için, renkleri için sevmeli. Asıl olan Boluspor'un varlığı. Biz onları yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah tribünler taraftarlara yüzde yüz açıldığında biz de o tribünleri doldurmalarını, daha çok sayıda yanımızda yer almalarını istiyoruz” diye konuştu.



Roshi: “Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum”

Takımın önemli oyuncularından Odise Roshi, “Takıma adapte olduğumu söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce 3 ay sakatlık yaşamıştım. Ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Her maçta 8590 dakika oynuyorum. Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçta neler yapabildiğimi göstermeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.



Canlı: “Maçlara adım adım bakıyoruz”

Bandırmaspor maçını kazanacaklarını belirten Abdurrahman Canlı ise, “Bandırmaspor iyi takım. Bizim hedeflerimiz var. Bandırmaspor da bu hedeflerimizden birisi. Biz maçlarımıza adım adım bakıyoruz. Bandırmaspor da bu adımlardan birisi. İyi mücadele edeceğiz. Onlar ne kadar iyi takımsa biz de iyi takımız. Takım olma yolunda her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Puan tablosunda olduğumuz yeri hak etmediğimizi düşünüyorum. Bunu hem oynadığımız oyun hem de istatistik verilerimiz gösteriyor. Bandırmaspor maçını kazanacağız. Kritik bir maç. İnşallah 3 puanla ayrılacağız” dedi.

