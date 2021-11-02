Turizm ilçesinde park sorununa çözüm aranıyor

Bolu’nun turizm yönünden zengin ilçelerinden Mudurnu’da park sorununa çözüm bulmak için yaya kaldırımlarına duba konuldu.

Bolu’nun önemli turizm kaynaklarına sahip olan ve turistlerin yoğun olarak tercih ettikleri Mudurnu ilçesinde vatandaşların araçlarını yaya kaldırımlarına gelişi güzel park etmesi uzun yıllardır çözülemeyen park sorununa sebep oldu.

İlçenin tek ana yol güzergahı olan Ankara caddesi üzerine konulan plastik dubalar ile yol çift yönlü olarak ikiye ayrıldı. Yolun ikiye ayrılmasıyla birlikte yaya kaldırımına park edilen araçlardan dolayı trafiğin akmaması için belediye tarafından yaya kaldırımlarına da dubalar yerleştirildi.

Park sorununu çözmek için yapılan çalışmaya rağmen, esnafların da istemediği yaya kaldırımlarına konulan dubaların bir kısmının kırıldığı görüldü.

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