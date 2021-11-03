Yedigöller'de renk cümbüşü

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharla birlikte ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan ağaçlar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. İstanbul, Ankara gibi kentlere yakınlığıyla da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye gelenler, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının harmanlandığı Yedigöller, drone ile havadan görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-03 15:24:24



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