U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu:1 yaralı

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Bolu'da seyir halindeyken U dönüşü yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karaköy Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem K. idaresindeki 14 BS 222 plakalı otomobil seyir halindeyken U dönüşü yaptıktan sonra kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Ağaca çarparak durabilen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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