Bolu´daki kızıl geyik avına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, ormanda 15 kızıl geyiğin avlanmasına yönelik ihaleyle ilgili mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Müdürlüğü'nün envanter çalışması neticesinde yaşlanmış, üreme yetisini kaybetmiş geyiklerin genel müdürlükçe öngörülen fiyatlar ödenip avlanmasına müsaade ediliyor. Avcılar, belirlenen ücreti ödedikten sonra Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli personel eşliğinde geyikleri avlıyor. Bu kapsamda Bolu'da ormandaki 15 kızıl geyiğin avlanması için de ihale açıldı. 9 bin TL ile 32 bin TL arasında verilen ücretlerle yapılan avla ilgili Vegan Derneği Türkiye tarafından ihalenin iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne 19 Ekim'de başvuru yapıldı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, ihaleye yönelik ara kararını açıkladı. Kararda, Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme, davalı Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Dava konusu işlemin hukuki ve maddi' gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporların 15 gün içinde kendilerine ulaştırılması gerektiğini belirterek, 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin 'yasal zorunluluk' olduğunu vurguladı.

Dernek, kızıl geyiklerin avlanmasını geçici süreyle durduran ara kararı duyururken, 28 Şubat 2022 tarihine kadar planlanan avların durdurulmasına yönelik çağrı yaptı. Kızıl geyiklerin, Türkiye´nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotalarıyla 'devlet misafiri ve diplomat kotası' listesinde yer aldığı, yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin verildiği ifade edildi.

GEÇEN YIL İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Bolu'da geçen yıl da 16 kızıl geyiğin vurulması için ihale açılacak olması kentteki hayvanseverlerin itirazına neden olmuştu. Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Hayvanları Koruma Derneği ve Bolpati Derneği tarafından Bolu Bölge İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptal edilmesi için başvuru yapılmış ve ihale iptal edilmişti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-03 16:59:14



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