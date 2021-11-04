Yedigöller yolunda şarampole devrilen karavanın sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole devrilen karavanın sürücüsü İlhan Bilgiç (68), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Yedigöller'e tatil için giden İlhan Bilgiç'in yönetimindeki 06 CKE 319 plakalı karavan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole devrilen karavan hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karavanın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-04 00:30:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.