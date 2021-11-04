Bolu’da yoğun sis etkili oluyor

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Bolu’da kent merkezinin ve D100 Karayolunun sabah saatlerinde yoğun sisle kaplanmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde D100 Karayolunun Yumrukaya, Dağkent ve Kuruçay mevkii ile Kürkçüler, Kültür, Sağlık, Yukarısoku, Sümer, Köroğlu ve Karaçayır Mahallelerinde sis etkisini gösteriyor. Etkili olan sis nedeniyle D100 Karayolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerleyebildi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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