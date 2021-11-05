700 yıllık ahilik geleneği ve esnaf duası UNESCO’ya aday oldu "Sakin şehir" Mudurnu’da 700 yıllık gelenek sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

700 yıllık ahilik geleneği ve esnaf duası UNESCO’ya aday oldu "Sakin şehir" Mudurnu’da 700 yıllık gelenek sürdürülüyor

İHA

700 yıllık ahilik geleneği ve esnaf duası UNESCO’ya aday oldu "Sakin şehir" Mudurnu’da 700 yıllık gelenek sürdürülüyor

Bolu’nun "sakin şehir" ilan edilen ilçesinde 700 yıldır sürdürülen ahilik geleneği ve esnaf duası kültür mirası olarak UNESCO’ya aday oldu.
Bolu’da, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Osmanlı kasabası Mudurnu ilçesinde 700 yıllık ahilik kültürü, her cuma günü yapılan esnaf duasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Tarihi yapıların korunduğu örf, adet ve geleneklerin de yaşatılmaya devam ettiği ilçede, esnaf cuma günleri seladan sonra iş yerlerinin önüne çıkarak esnaf duasına katılıyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnaf oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik ediyor.
İlçede 700 yıldır devam eden ahilik geleneği ve esnaf duası hakkında bilgiler veren Mudurnu Belediyesi Yazı işleri Müdürü Engin Ersoydan, "Mudurnu 1307 yılında Rumlardan Osmanlı’nın eline geçmiş bir ilçe. Bu ilçenin genel yapısı itibariyle Osmanlı’ya geçtikten sonra şuandaki günümüzde Kırşehir’de doğduğu belirtilen ahilik geleneği de başlıyor. Yaklaşık 700 yıllık bir gelenek olan ahilik üzerine kurulu olmuş esnaf duası yapılmaktadır. Bütün esnaf cuma günleri sela verildikten sonra dükkanlarının önüne çıkarlar ve duaya eşlik ederler. Büyük cami imamı duasını yaptırır. Ayakta çalışmak durumunda olan esnaf oturarak dua eder. Oturarak çalışanlar da ayakta duasını yapar. Mudurnu’da yaklaşık 700 yıllık bir gelenektir bu" dedi.
Kültür mirası için UNESCO'ya aday oldu
Ersoydan, geleneğin UNESCO’ya aday olduğunu ifade ederek, "Soyut olmayan kültür varlıkları çerçevesinde de Mudurnu ahilik geleneğiyle birlikte UNESCO’ya aday adayı olmuştur. Şuanda dosyamız tekrar düzenlenmek için geri iletildi. Üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. Esnaf duası ve ahilik geleneği kültür mirası UNESCO’ya başvurumuzu yaptık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 ...
Boluspor, Nijeryalı forvetle yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Boluspor, Nijeryalı forvetle yollarını ayırdı
Kur’an kursu yapılması için arsasını bağışladı
YEREL HABERLER Kur’an kursu yapılması için arsasını bağışladı
Bolu’da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu’da yoğun sis etkili oluyor
Yedigöller yolunda şarampole devrilen karavanın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yedigöller yolunda şarampole devrilen karavanın ...
Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 ...
Bolu´daki kızıl geyik avına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Bolu´daki kızıl geyik avına mahkemeden yürütmeyi ...
U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu:1 yaralı
YEREL HABERLER U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole ...
Yedigöller'de renk cümbüşü
YEREL HABERLER Yedigöller'de renk cümbüşü
2 katlı ahşap ev alev alev yandı Yangında küle dönen evde 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 2 katlı ahşap ev alev alev yandı Yangında küle dönen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.