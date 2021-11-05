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Kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıya 1 yıl 8 ay hapis ve para cezası

İHA

Kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıya 1 yıl 8 ay hapis ve para cezası

Bolu’da telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini komiser olarak tanıtarak 11 bin 500 lira parasını alan sanık, 1 yıl 8 hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer Özgeç isimli şahıs, geçtiğimiz yıl Fatma Gürlek’i (67) arayarak kendisini "Komiser Mücahit" olarak tanıttıktan sonra, adının kuyumcu soygunu olayına karıştığını söyledi. Gürlek’e evinde arama yapılacağını söyleyen Özgeç, evde bulunan paraların da polis tarafından alınacağını belirtti. Korkuya kapılan Gürlek, evde bulunan 11 bin 500 lirasını polis zannettiği kişilere verdi. Olayın şokunu üzerinden attıktan sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Gürlek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan Ömer Özgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ömer Özgeç hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde pişman olduğunu söyleyen Özgeç, Gürlek’in parasını iade ederek tahliye oldu.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanık Ömer Özgeç, suçlamaları reddederek, "Yaşlı teyzeyi ben dolandırmadım ama zararı olan 11 bin 500 lirayı kendisine gönderdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Duruşmada ifade veren Fatma Gürlek de “Olay günü evimin telefonu çaldı. Kendisini Komiser Mücahit olarak tanıtan kişi, Bolu'da kuyumcunun soyulduğunu ve kimliğimin de kuyumcuda unutulduğunu, kuyumcunun da benden davacı olduğunu söyledi. Sonrasında savcılığa ifade vermem gerektiğini de belirterek evde arama yapacaklarını ve evin dağılmaması için altın ve paraları bir poşet içerisine koymamı söyledi. Polislerin gelip alacağını söyleyince panikledim. Yarım saat sonra sivil birisi geldi. Poşeti ona verdim. Aradan bir saat geçtikten sonra dolandırıldığımı anladım. Parayı geri iade ettiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, parayı iade etmesi nedeniyle indirim uyguladığı sanığı 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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