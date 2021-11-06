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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı

İHA

Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı

Bolu’da, havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların aktarlara olan rağbeti arttı. Aktarlarda en çok ilgi gören ürünler yine zencefil ve ıhlamur oldu.
Bolu’da, kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte aktarların da yoğun mesaisi başladı. Vatandaşların özellikle soğuk havalarda vücut bağışıklıklarını korumak için doğal ürünleri tercih etmesiyle birlikte kentteki aktarlara olan rağbet arttı. Korona virüs salgınıyla birlikte bitkisel ürünlere daha fazla yönelen vatandaşların aktarlardaki ilk tercihleri de zencefil, ıhlamur ve kış çayları oluyor.

“İnsanlar kendine daha fazla ehemmiyet göstermeye başladı”
Büyükcami Mahallesi'nde 5 yıldır aktarlık yapan Selami Derya, “Klasik olanlar zencefil, zerdeçal, tarçın. Zencefilin yaş olanı daha çok rağbet görüyor. Ihlamur da zaten klasik. Mevsimsel grip olsun, korona virüs olsun insanlar daha fazla kendine bakmaya, ehemmiyet göstermeye başladı. Şu anki talep bunlardan yana. Genç grup daha fazla kişisel bakım üzerine. Ama daha orta yaş ve büyük olan grup soğuk algınlığı, grip için geliyor. Çocuklarda bağışıklığın güçlenmesi için çocukların için de ehemmiyet gösterenler de var. Kuru kayısı gibi ürünler ise sindirim için kullanılıyor” dedi.
Alışveriş için aktarları tercih ettiğini belirten Zihni Çamlı ise “Atom çayı aldık. Daha ileriki zamanlarda değişik şeylerde alabilirim. Bu dönemlerde aktarları tercih ediyorum. Kuşburnu, limon, kivi, portakal gibi ürünleri bitkisel çay olarak alıyorum” ifadelerini kullandı.

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