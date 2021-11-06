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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 - Bandırmaspor 0

İHA

Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 - Bandırmaspor 0

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 00 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
24. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Okan Alkan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleciden geri döndü.
32. dakikada Bregu’nun arka direğe yaptığı ortada topa iyi yükselen Emin Bayram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden geri döndü.
46. dakikada Boluspor’un hatalı pasında topla buluşan Guido Koçer’in sert şutu az farkla auta çıktı.
71. dakikada Boluspor atağında topla buluşan Kassongo’nun ceza sahası içinden şutunda top az farkla auta gitti.
90. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giden Kassongo'nun sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Yıldırım xx, Ferdi Karadoruk xx
Boluspor: Selamani xx, Abdurrahim Dursun xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx (Erkam Reşmen dk. 74 xx), Ali Keten xx, Diarrassouba xx (Alican Özyürek dk. 74 xx), Eray Ataseven xx (Hakan Bilgiç dk. 88 ?), Bregu xx (Berk Yıldız dk. 46 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Kassongo xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Şengül, Atamer Bilgin, Novak, Talha Erdoğan, Diyar Kaba
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Allyson xx, Lokman Gör xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlun xx, Mulumba xx, Guido Koçer xx (Levent Ayçiçek dk. 58 xx), Landel xx (Mehmet Özcan dk. 85 ?), Doğan Can Davas xx (Kerim Avcı dk. 68 xx), Akabueze xx (Pucko dk. 68 xx), Keny xx
Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün, Manaj
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Ömer Alıcı, Roshi (Boluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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