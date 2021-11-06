Beypiliç Boluspor-Bandırmaspor: 0-0

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)Zahit (xx), Ali (xxx), Emin (xx)(Dk. 74 Erkam xx) , Abdulrahim (x), Abdurrahman (xx), Eray (xx)(Dk. 88 Hakan Bilgiç ?), Roshi (xx), Diarrassouba (x)(Dk. 74 Bertu Alican xx),Bregu (x)(Dk. 46 Berk xx), Kassongo (xxx)

BANDIRMASPOR: Gökhan (xxx), Okan (xx), Allyson (xx), Lokman (xxx), Caner (xx), Mulumba (xx), Landel (xx)(Dk. 85 Mehmet Özcan xx9, Guido (xx)(Dk. 58 Levent xx), Akabueze (xx)(Dk. 68 Pucko xx), Doğancan (xx)(Dk. 68 Kerim xx) (xx), Keny (xxx)

GOLLER: YOK

SARI KARTLAR: Ömer, Roshi (Beypiliç Boluspor) Mulumba (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: YOKTFF 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 0-0 berabere kaldı.

25'inci dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içine atılan ara pasta topla buluşan Guido Koçer'in topuk pasında Okan'ın vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.

32'nci dakikada Boluspor atağında, Bregu´nun arka direğe yaptığı ortaya Emin ilk pozisyonda kafayı vurdu, top kaleciden geri döndü.

46'ncı dakikada Bandırmaspor atağında topla buluşan Guido Koçer'in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

71'inci dakikada topla buluşan Bolusporlu Kassongo'nun ceza sahası içinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

90+1'nci dakikada atılan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-06 15:38:00



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