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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda alev alev yanan kağıt yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen demir yığınına döndü.

TEM'in Nuhlar köyü mevkisinde dün gece yangın çıktı. Ankara istikametine giden Ali Şenboyar, idaresindeki 27 DN 559 plakalı rulo kağıt yüklü TIR'da, bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edip sağ şeride park etti. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, alev alev yanan TIR'ı söndürdü. Yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-07 12:14:14



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