Şehit ve gazi ailelerinden İYİ Parti’ye siyah çelenkli protesto

Bolu’da İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı protesto eden şehit ve gazi aileleri, İYİ Parti il binasına siyah çelenk bıraktı.

İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Kümran’a küfür ve hakaret eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ve gazi aileleri tarafından protesto edildi. Bolu kent meydanında bir araya gelen yaklaşık 50 şehit ve gazi ailesi, siyah çelenkle İYİ Parti Bolu il binasına kadar yürüyerek, burada basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhittin Özel, “Bilinmelidir ki burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Her bir karış toprağının bedeli şehitlerimizin kanları, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla ödenmiştir. Bizler toplumun asil üyeleri, şerefli bireyleriyiz. Sizler asil değil vekilsiniz. Bizlere sahip çıkması, bizlerin hizmetkarı olması gereken bir vekilin ağza alınmayacak şekilde küfrünü kabul etmiyor, şahsına iade ediyoruz. Kendisini lanetliyoruz. Bizlerce özür dilemek yerine yapacağı en onurlu davranış istifa etmesidir. Bizleri kirli emellerinize, iğrenç sözlerinize dahil etmeyin. Onurumuzla, gururumuzla oynamayın” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup siyah çelengi İYİ Parti il binası önüne bıraktı.

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