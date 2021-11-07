Kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye taşıyan ambulans devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücüyü taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3’ü sağlık personeli 4 kişiden yaralı traktör sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.40 sıralarında Dağkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Örencik köyünde meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücü Mustafa Özdamar'ı alan Can Eren Dikilitaş idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans, İlayda Göktaş yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren Dikilitaş, Elif Kayman, Büşra Atıcı ile hastaneye götürülen traktör sürücüsü Mustafa Özdamar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör kazasında ağır yaralanan Mustafa Özdamar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan traktör kazasında ağır yaralanan ve hastaneye götürülürken ikinci kazayı yaşayan Mustafa Özdamar’ın traktörüyle seyir halindeyken son görüntüleri ortaya çıktı. Sürücülerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, Özdamar’ın traktörüyle sürekli şerit değiştirdiği ve diğer sürücüleri de tehlikeye attığı anlar yer aldı.

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