Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K., A.E.D., M.B., A.G., M.M. ve C.Y. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-08 14:22:30



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