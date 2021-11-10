Bolu’da, 10 Kasım töreninde hayat durdu

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Bolu'da, Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü için düzenlenen törende saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlarla birlikte trafikte olan sürücüler de araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Temizlik işçileri ise, sirenlerin çalmasıyla birlikte çalışmayı bırakarak saygı duruşuna katıldı.

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