Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü

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Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA) BOLU'nun yüksek kesimleri yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen alanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-10 11:09:47



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