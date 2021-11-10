Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü (2)



ABANT BEMBEYAZ

Abant Tabiat Parkı, bu sabah etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı. Tatilciler, Abant Gölü çevresinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreyi buldu.

Bursa'dan tatil için gelen Coşkun Serki, "Dün güneşliydi, bu sabah kar vardı. Daha önce gelmemiştim. Havası çok hoşumuza gitti" dedi.

İstanbul'dan gelen Asuman Yaprak ise "İnanılmaz güzel bir yer. Dün tam bir yaz havası vardı. Buraya tişört ile geldik. Sabah uyandığımızda her yeri bembeyaz görünce de çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Çok keyifli, çok güzel. Herkese de tavsiye ederiz. Sonbahar havası yaşarız ve bol bol fotoğraf çekeriz, diye düşünmüştük. Bugün bizi beyaz bir doğa manzarası karşıladı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-10 13:41:47



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