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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da yoğun sis etkili oluyor

İHA

Bolu’da yoğun sis etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinde kent merkezi ve D100 Karayolunda etkili olan yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve D100 Karayolu güzergahında yoğun sis etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Sağlık, Kürkçüler, Paşaköy mahalleleri ile D100 Karayolu Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü D100 Karayolunda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı. Yerleşim alanlarında ise sisle beraber denizi andıran görüntüler ortaya çıktı.

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