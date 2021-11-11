Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi



Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU,(DHA)DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremin üzerinden geçen 22 yılda Düzce ve Bolu'da şehirleşme açısından depremin izleri silindi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan depremden sonra yapılan binalardan endişe duymadıklarını belirterek, "Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var" dedi.

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999 saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Geçen 22 yılda 2 kentte de depremin ardından yaşanan gelişim ve değişim, gözle görülür seviyelere ulaştı, yıkımın izleri silindi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan ardından 12 Kasım 1999 depremiyle de yıkımın yaşandığı Düzce ve Bolu'da, uygulanan teşvik yasasıyla ekonomisi düzeltilirken, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar inşa edildi. Altyapı konusunda da gelişim gösterilen 2 ilde 22 yıl boyunca çeşitli faaliyetlerle deprem bilinci vatandaşa aktarıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 2 şehirde de deprem görmüş evlerin sayısı azaldı.

Depremde en ağır yıkımı yaşayan Düzce'de 710 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 679 kişi yaralandı. 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta, 22 bin 503 konut ise az hasar gördü. Kentte 3 bin 837 iş yeri yıkılırken, 2 bin 573 iş yeri orta hasar, bin 606 iş yeri ise az hasar aldı. Depremden Düzce'ye göre daha az etkilenen Bolu'da ise 48 kişi yaşamını yitirirken, 354 kişi de yaralandı. 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. Kentte 218 iş yeri yıkıldı, 828 iş yeri ise az hasar aldı. Depremin ardından dönemin Bayındırlık Bakanlığı tarafından Düzce ve Bolu'da depremde evleri yıkılanlar için konutlar inşa edildi. Orta ve az hasar gören yapılar, her 2 ilde de gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından kullanılmaya devam ediliyor.

'BOLU'DA BİNALARIN YÜZDE 70'İ DEPREMDEN SONRA YAPILDI'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, deprem sonrası yapılan binaların güvenli olduğunu belirterek, "Bizim bir avantajımız var. Bolu'da yapılan binaların yüzde 70'inden fazlası 1999 depreminden sonra yapıldı. Bu binalar 2007 ve 2018 yönetmeliklerine uygun olarak yapıldı. Biz depremden sonra yapılan binalardan endişe duymuyoruz. Yüzde 30'luk bir kısım eski ve deprem geçirmiş binalardan oluşuyor. O zamanki verilere güveniyoruz. Bolu'da binaların yüzde 43'ünde hasar vardı. Orta hasarlar güçlendirildi. Güçlendirmenin ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Ama eski yapılmış kamu binaları olmak üzere konutlarla ilgili sıkıntımız var. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

'HALA BAZI RİSKLER VAR'

Başkan Özcan, deprem görmüş binaların riskli olduğunu, 2018 yılındaki yönetmelikten sonra yapılan binaların ise tamamen risksiz olduğunu ifade ederek, "Şu anda vatandaş istemediği takdirde biz gidip belediye olarak karot numunesi bile alamıyoruz. Bu konuların hızlı bir şekilde düzeltilmesi lazım. İnsanlar panik olmasın diye cümlelerimi dikkatle seçiyorum ama hala bazı okullarımızla ilgili depremle ilgili risk var. Beni en çok korkutan bu. Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var. Depremden sonra yapılan binalar bizi çok endişelendirmiyor. Gerçekten esaslı bir hasar yoksa o binaların yıkılması çok zor gözüküyor. 2018 yönetmeliği dünyanın betonarme açısından en ağır yönetmeliği. Hele 2018 yılından sonra yapılan binaların ben tamamen risksiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2021-11-11 14:10:40



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