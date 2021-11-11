Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi

DHA

Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi


Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU,(DHA)DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremin üzerinden geçen 22 yılda Düzce ve Bolu'da şehirleşme açısından depremin izleri silindi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan depremden sonra yapılan binalardan endişe duymadıklarını belirterek, "Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var" dedi.
Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999 saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Geçen 22 yılda 2 kentte de depremin ardından yaşanan gelişim ve değişim, gözle görülür seviyelere ulaştı, yıkımın izleri silindi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan ardından 12 Kasım 1999 depremiyle de yıkımın yaşandığı Düzce ve Bolu'da, uygulanan teşvik yasasıyla ekonomisi düzeltilirken, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar inşa edildi. Altyapı konusunda da gelişim gösterilen 2 ilde 22 yıl boyunca çeşitli faaliyetlerle deprem bilinci vatandaşa aktarıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 2 şehirde de deprem görmüş evlerin sayısı azaldı.
Depremde en ağır yıkımı yaşayan Düzce'de 710 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 679 kişi yaralandı. 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta, 22 bin 503 konut ise az hasar gördü. Kentte 3 bin 837 iş yeri yıkılırken, 2 bin 573 iş yeri orta hasar, bin 606 iş yeri ise az hasar aldı. Depremden Düzce'ye göre daha az etkilenen Bolu'da ise 48 kişi yaşamını yitirirken, 354 kişi de yaralandı. 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. Kentte 218 iş yeri yıkıldı, 828 iş yeri ise az hasar aldı. Depremin ardından dönemin Bayındırlık Bakanlığı tarafından Düzce ve Bolu'da depremde evleri yıkılanlar için konutlar inşa edildi. Orta ve az hasar gören yapılar, her 2 ilde de gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından kullanılmaya devam ediliyor.
'BOLU'DA BİNALARIN YÜZDE 70'İ DEPREMDEN SONRA YAPILDI'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, deprem sonrası yapılan binaların güvenli olduğunu belirterek, "Bizim bir avantajımız var. Bolu'da yapılan binaların yüzde 70'inden fazlası 1999 depreminden sonra yapıldı. Bu binalar 2007 ve 2018 yönetmeliklerine uygun olarak yapıldı. Biz depremden sonra yapılan binalardan endişe duymuyoruz. Yüzde 30'luk bir kısım eski ve deprem geçirmiş binalardan oluşuyor. O zamanki verilere güveniyoruz. Bolu'da binaların yüzde 43'ünde hasar vardı. Orta hasarlar güçlendirildi. Güçlendirmenin ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Ama eski yapılmış kamu binaları olmak üzere konutlarla ilgili sıkıntımız var. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.
'HALA BAZI RİSKLER VAR'
Başkan Özcan, deprem görmüş binaların riskli olduğunu, 2018 yılındaki yönetmelikten sonra yapılan binaların ise tamamen risksiz olduğunu ifade ederek, "Şu anda vatandaş istemediği takdirde biz gidip belediye olarak karot numunesi bile alamıyoruz. Bu konuların hızlı bir şekilde düzeltilmesi lazım. İnsanlar panik olmasın diye cümlelerimi dikkatle seçiyorum ama hala bazı okullarımızla ilgili depremle ilgili risk var. Beni en çok korkutan bu. Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var. Depremden sonra yapılan binalar bizi çok endişelendirmiyor. Gerçekten esaslı bir hasar yoksa o binaların yıkılması çok zor gözüküyor. 2018 yönetmeliği dünyanın betonarme açısından en ağır yönetmeliği. Hele 2018 yılından sonra yapılan binaların ben tamamen risksiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2021-11-11 14:10:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atıl araziler fiğle yeşeriyor
YEREL HABERLER Atıl araziler fiğle yeşeriyor
Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Bolu’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi
 Enkazdan kızıyla kurtarılan Emine, acı dolu anları anlattı
YEREL HABERLER  Enkazdan kızıyla kurtarılan Emine, acı dolu anları ...
Bolu’da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu’da yoğun sis etkili oluyor
Narven'de motivasyon birlikteliği programı yapıldı
YEREL HABERLER Narven'de motivasyon birlikteliği programı yapıldı
Abant Tabiat Parkı yılın il karıyla buluştu Abant’ta kar güzelliği havadan görüntülendi Tatilciler kar sürpriziyle karşılaştı
YEREL HABERLER Abant Tabiat Parkı yılın il karıyla buluştu Abant’ta ...
Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü (2)
YEREL HABERLER Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü (2)
Bolu'da yoğun kar yağışı Bolu'nun özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Bolu'da yoğun kar yağışı Bolu'nun özellikle yüksek ...
Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü
Bolu'da 10 Kasım anması
YEREL HABERLER Bolu'da 10 Kasım anması
Bolu’da, 10 Kasım töreninde hayat durdu
YEREL HABERLER Bolu’da, 10 Kasım töreninde hayat durdu
Sara hastası genç evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Sara hastası genç evinde ölü bulundu
Yapımı çok konuşulmuştu, o evlerle ilgili yeni gelişme Şato tipi görüntüsüyle dikkat çeken evler 2022 yılı sonlarında hizmete giriyor
YEREL HABERLER Yapımı çok konuşulmuştu, o evlerle ilgili yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.