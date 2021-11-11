Bolu Belediyesi’nden çok tartışılacak bir karar daha Üçüncü kez evlenenler 50 bin, yabancıyla evlenenler 100 bin lira ödeyecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2022 yılında nikah ücretlerine zam yapılacağını belirterek, “Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde ücret 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2022 yılı bütçe gelir tarifeleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özcan, planlanan tarifeler arasında en çok tartışılacak olanın nikah ücretleri olacağını belirterek, “Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikâhıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikâhı olması halinde, nikâh ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikâhı olması halinde nikâh ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin lira” dedi.



“Boşandırmayı özendirmemek için yapıyoruz”

Fiyat tarifesindeki uygulamayı boşandırmayı özendirmemek ve yabancıların Bolu’da evlenerek kente yerleşmesini engellemek için yaptıklarını ifade ederek, “Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasa’nın 74 ve 76’ncı maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz. Peki, taraflardan birinin yabancı uyruklu olması ya da ikisinin de yabancı uyruklu olmasını halinde, ‘100 bin liradır nikâh ücreti’ derken neyi kast ediyoruz? İki şeyi kast ediyoruz. Hanımı ölmüş. Bizim amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. Çoğunda da dolandırılıyor amcamız. Ama çoluğu, çocuğu huzursuz. Miras hukuku konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. İkincisi iki tane yabancı uyruklu Bolu’da evlenmesin diye. Bolu’ya yerleşmesin diye. Bolu’da çoluk çocuk sahibi olmasın diye. İki Suriyeli, iki Iraklı burada evlenmesin diye bu düzenlemeyi getiriyoruz” diye konuştu.



“Zina suçu Türk Ceza Kanunu’na konulmalıdır”

Zina suçunun Türk Ceza Kanunu’na konulması gerektiğini savunan Başkan Özcan, “Zinanın suç olmaktan çıkarılmasından sonra ülkede boşanma oranları hızlı bir şekilde arttı. O yüzden zina suçu Türk Ceza Kanunu’na konulmalıdır. Benim düşüncem bu. Belediye olarak sosyal sorumluluğumuz var. Gençlerimizi boşanmaya teşvik edici değil, tam tersi boşanmamaya teşvik etmemek için, aile bütünlüğünü korumak için, anası babası ayrılmış çocukların travmalar yaşamaması için bu kararları alıyoruz. İkincisi yabancıların Bolu’da evlenip, Bolu’ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum. Muhalefet meclis üyelerinden bir tanesi bile buna hangi gerekçeyle itiraz edecek merak ediyorum. İtiraz edene de, “Kardeşim ikinci evlilik peşinde misin? Üçüncü evlilik peşinde misin? sorusunu sorarım” ifadelerini kullandı.

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