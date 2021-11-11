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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'tartışılacak nikah tarifesi'

DHA

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'tartışılacak nikah tarifesi'


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikah tarifeleriyle ilgili tartışılacak bir karar verdiklerini belirterek, "Taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira olacak" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin 2022 yılı bütçe gelir tarifeleri hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi. Özcan, nikah tarifeleri ile ilgili çok tartışılacak bir karar verdiklerini belirterek "Nikah ücretleriyle ilgili bir konu var. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde ise nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira" dedi.
'2 YABANCI UYRUKLU BOLU'DA EVLENMESİN'
Neden böyle bir karar aldıklarını detaylı açıklayan Özcan, şunları söyledi:
"Bunu ne için yapıyoruz? İlk 3 maddede aileyi korumak ve boşandırmayı özendirmemek için yapıyoruz. Anayasa'nın 74'üncü ve 76´ncı maddelerine göre, aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz. Peki, taraflardan birinin yabancı uyruklu olması ya da ikisinin de yabancı uyruklu olmasını halinde '100 bin liradır nikah ücreti' derken neyi kast ediyoruz? İki şeyi kast ediyoruz; hanımı ölmüş. Bizim amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. Çoğunda da amcamız dolandırılıyor. Ama çoluğu, çocuğu huzursuz. Miras hukuku konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. İkincisi; iki yabancı uyruklu Bolu'da evlenmesin. Bolu´ya yerleşmesin ve çoluk çocuk sahibi olmasın. 2 Suriyeli, 2 Iraklı burada evlenmesin diye bu düzenlemeyi getiriyoruz."
'ZİNA SUÇU YENİDEN TÜRK CEZA KANUNU'NA KOYULMALIDIR'
İnsanları boşanmamaya teşvik etmek için böyle bir karar aldıklarını belirten Özcan, "Zinanın suç olmaktan çıkarılmasından sonra ülkede boşanma oranları hızlı bir şekilde arttı. O yüzden zina suçu, Türk Ceza Kanunu´na konulmalıdır. Benim düşüncem bu. Belediye olarak sosyal sorumluluğumuz var. Gençlerimizi boşanmaya teşvik edici değil, tam tersi boşanmamaya teşvik etmemek için, aile bütünlüğünü korumak için, anası babası ayrılmış çocukların travmalar yaşamaması için bu kararları alıyoruz. İkincisi yabancıların Bolu´da evlenip, kente yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum. Muhalefet meclis üyelerinden bir tanesi bile buna hangi gerekçeyle itiraz edecek merak ediyorum. İtiraz edene de 'kardeşim ikinci evlilik peşinde misin? Üçüncü evlilik peşinde misin? sorusunu sorarım" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-11-11 16:37:56

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