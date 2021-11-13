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TEM’de yolcu otobüsün uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Otobüsün bagaj kısmında 6 kilo 800 gram esrar yakalandı

İHA

TEM’de yolcu otobüsün uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Otobüsün bagaj kısmında 6 kilo 800 gram esrar yakalandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda bagajdaki çuvalın içinde 6 kilo 800 gram esrarla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen otobüs TEM’de kurulan uygulama noktasında durduruldu.
Otobüsün içinde ve bagaj kısmında arama yapıldı. Yapılan aramalarda bagajdaki eşyaların arasındaki bir çuvalın içinde 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Esrar bulunan çuvalın sahibi olduğu belirlenen Ö.Y. (20) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ö.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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