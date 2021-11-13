Yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrarla yakalandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada, çuval içinde 6 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, yolcu Ö.Y. (20) gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´a giden otobüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Otobüs, TEM yolunda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bagajında narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Bagajda, çuval içinde 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Çuvalın sahibi olduğu belirlenen, otobüste yolculuk yapan Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-13 14:26:18



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