Yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrarla yakalandı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada, çuval içinde 6 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, yolcu Ö.Y. (20) gözaltına alındı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´a giden otobüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Otobüs, TEM yolunda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bagajında narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Bagajda, çuval içinde 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Çuvalın sahibi olduğu belirlenen, otobüste yolculuk yapan Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-11-13 14:26:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.