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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük Tabiat Parkı ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı

İHA

Gölcük Tabiat Parkı ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı

Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilin başlamasıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.
Bolu’nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 1519 Kasım'da uygulanacak ara tatil öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen binlerce tatilci, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı ziyaretçiler araçlarını yol kenarında park ettikten sonra yürüyerek Gölcük’e ulaşmayı tercih etti. Tatilciler sonbahar renklerinin hakim olduğu göl çevresinde yürüyüş ve golf araçlarıyla göl çevresinde tur atarak keyifli zaman yaşadı.
Tatil için İstanbul’dan gelen Salih Çiçek, “Gölcük çok güzel. Gerek tabiatıyla gerekse gölün verdiği ekstra bir havayla mükemmel görünüyor. İlk defa geliyorum. Geldiğime de çok mutluyum. Çok enerjik bir şehir. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

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