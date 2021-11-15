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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrencilerden Van’a yardım kampanyası

İHA

Minik öğrencilerden Van’a yardım kampanyası

Bolu’da, anasınıfı öğrencileri Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir okul için düzenledikleri yardım kampanyasında onlarca eğitim malzemesi topladı.
Bolu Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan bir okul için eğitim malzemesi yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanya kapsamında eğitimde ihtiyaç duyulabilecek sırt çantası, renkli keçeli kalemler, masal ve hikaye kitapları, kalem, makas, A4 kağıdı, yapıştırıcı gibi malzemeler toplandı. Toplanan malzemeler, Çaldıran ilçesindeki bir okulun öğrencilerine ulaştırılacak.
Çalışmayla ilgili Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bolu Merkez Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri minik yüreklerindeki sevgi ve umutlarıyla hiç görmedikleri arkadaşları için birlik oldular. Kampanyaya katılan minikler Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan bir okulun öğrencileri için topladıkları malzemelerle karşılıksız yardım etmenin güzelliğini yaşadılar” ifadeleri kullanıldı.

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