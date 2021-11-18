Highway’den öğretmenler gününde hediye yağmuru

Bolu’da Highway Outlet, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenleyeceği kampanya ile öğretmenlere bol bol hediye dağıtacak.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi olan Highway AVM, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenleyeceği kampanya ile öğretmenlere bol bol hediye dağıtacak.

1924 Kasım 2021 tarihleri arasında Highway’den aynı gün içinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan öğretmenler, 100 TL değerindeki hediye çekinin sahibi olacaklar. Kampanya katılım noktasına alışveriş fiş veya faturaları ile öğretmen kimlik kartlarını götüren tüm öğretmenler, anında hediye çeki kazanarak, 100 TL’lik hediye çekini Highway Outlet’te bulunan belirli mağazalarda aynı gün içerisinde kullanabilecekler. Kasım ayı boyunca düzenlenen İndirim Panayırının da devam etmesinin yanı sıra 19 Kasım Cuma günü Öğretmenler Günü kampanyasının da startını verecek olan Highway Outlet’te öğretmenler hem indirimin, hem de bedava alışverişin keyfini çıkaracak.

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