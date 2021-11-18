Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi

Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren yoğun sis, havadan görüntülendi.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı’nda sabaha saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Etkili olan yoğun sisin havadan görüntülendiği Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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