Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 15 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Bolu Dağı´nın D-100 yolu geçişinde bu sabah sis etkili oldu. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Yer yer 15 metreye kadar düşen görüş uzaklığı, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-19 10:14:17



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