Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor mücadelesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde milli maç arasını fiziksel ve taktiksel antrenmanlarla geçiren kırmızı beyazlı ekip, Erzurum’dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
Cezalı oyuncusu bulunmayan kırmızıbeyazlı ekip, puan tablosunda 13 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.
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