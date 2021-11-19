Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor mücadelesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde milli maç arasını fiziksel ve taktiksel antrenmanlarla geçiren kırmızı beyazlı ekip, Erzurum’dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
Cezalı oyuncusu bulunmayan kırmızıbeyazlı ekip, puan tablosunda 13 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler dersini Narven'de yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler dersini Narven'de yaptı
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 ...
Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken ...
Otellerin internet sitelerinin benzerini yaparak 60 kişiyi dolandırdılar
YEREL HABERLER Otellerin internet sitelerinin benzerini yaparak 60 ...
Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi
Highway’den öğretmenler gününde hediye yağmuru
YEREL HABERLER Highway’den öğretmenler gününde hediye yağmuru
Öğretmenler yeteneklerini mutfakta gösterecek
YEREL HABERLER Öğretmenler yeteneklerini mutfakta gösterecek
Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er ...
'Komutan' yalanıyla dolandırıcılığa 8'er yıl hapis ve para cezası
YEREL HABERLER 'Komutan' yalanıyla dolandırıcılığa 8'er yıl hapis ve ...
Bolu'da otel yemeğinden zehirlenen öğrenci sayısı 73'e çıktı
YEREL HABERLER Bolu'da otel yemeğinden zehirlenen öğrenci sayısı ...
Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı
5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden sayısı 73’e yükseldi
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda ...
5 yıldızlı otelde kalan 60 kolej öğrencisi yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde kalan 60 kolej öğrencisi yedikleri ...
Bolu’da, Koru Otel’de kalan 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bolu’da, Koru Otel’de kalan 60 öğrenci zehirlenme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.