Yedigöller Milli Parkı yolu beyaz örtüyle kaplandı Sonbahar renklerinin karla buluşması havadan görüntülendi

Bolu’nun gözde turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde, sonbaharın hakim olduğu yeşil alanların karla buluşarak oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Bolu’da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde, gece kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı’na hafta sonu tatili için gelen vatandaşlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yol kenarında araçlarını park ederek karın zevkini yaşayan tatilciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yazlık lastiklerle Yedigöller Milli Parkı’na gitmek isteyen bazı tatilciler ise geri dönmek zorunda kaldı.

Yedigöller Milli Parkı’nın karla buluştuğu yeşil alanların oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları ve rengarenk yaprakların üzerine düşen kar taneleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ailesiyle birlikte tatil için Yedigöller Milli Parkı’na giden Semih Çillioğulları, “Çocukları Yedigöller’e getirelim dedik. Karı biz de beklemiyorduk. Biraz hazırlıksız yakalandık ama tablo gibi olmuş. Yolda da çocuklar dayanamayıp, karla oynamak istediler. İlk kez kar gören çocuğumuz da var. Ülkemizin her yeri ayrı güzel ama burası daha da güzel. Doğa ve orman seven herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

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