Yedigöller Milli Parkı yolu beyaz örtüyle kaplandı Sonbahar renklerinin karla buluşması havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yedigöller Milli Parkı yolu beyaz örtüyle kaplandı Sonbahar renklerinin karla buluşması havadan görüntülendi

İHA

Yedigöller Milli Parkı yolu beyaz örtüyle kaplandı Sonbahar renklerinin karla buluşması havadan görüntülendi

Bolu’nun gözde turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde, sonbaharın hakim olduğu yeşil alanların karla buluşarak oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.
Bolu’da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde, gece kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı’na hafta sonu tatili için gelen vatandaşlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yol kenarında araçlarını park ederek karın zevkini yaşayan tatilciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yazlık lastiklerle Yedigöller Milli Parkı’na gitmek isteyen bazı tatilciler ise geri dönmek zorunda kaldı.
Yedigöller Milli Parkı’nın karla buluştuğu yeşil alanların oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları ve rengarenk yaprakların üzerine düşen kar taneleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ailesiyle birlikte tatil için Yedigöller Milli Parkı’na giden Semih Çillioğulları, “Çocukları Yedigöller’e getirelim dedik. Karı biz de beklemiyorduk. Biraz hazırlıksız yakalandık ama tablo gibi olmuş. Yolda da çocuklar dayanamayıp, karla oynamak istediler. İlk kez kar gören çocuğumuz da var. Ülkemizin her yeri ayrı güzel ama burası daha da güzel. Doğa ve orman seven herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan ...
Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs ...
Jandarma ve AFAD’dan Kartalkaya’da kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Jandarma ve AFAD’dan Kartalkaya’da kurtarma tatbikatı
7 kilo esrarla yakalanan sanık: "İlk işimde başarısız oldum"
YEREL HABERLER 7 kilo esrarla yakalanan sanık: "İlk işimde başarısız ...
Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Öğrenciler dersini Narven'de yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler dersini Narven'de yaptı
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 ...
Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken ...
Otellerin internet sitelerinin benzerini yaparak 60 kişiyi dolandırdılar
YEREL HABERLER Otellerin internet sitelerinin benzerini yaparak 60 ...
Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi
Highway’den öğretmenler gününde hediye yağmuru
YEREL HABERLER Highway’den öğretmenler gününde hediye yağmuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.