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Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

DHA

Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Aracında kış lastiği takılı olmayan bazı sürücüler, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.
Yedigöller Milli Parkı yolunda kar yağışı, bir süre etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın da etkisiyle yol üzerinde buzlanma meydana geldi. Özellikle sonbaharda Türkiye'nin her yerinden binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyen bazı sürücüler, yolda kaldı. Dik rampaların bulunduğu zorlu yoldaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Aracında kış lastiği takılı olmayan bazı sürücüler, yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Kar yağışıyla yolda ve yeşil alanlarda ince kar örtüsü de oluştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-11-20 16:46:24

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