Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Oktay Erkin Yalçın'ın (57), evinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

Yeniçaydurt köyünde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan 4 gündür haber alamayan ağabeyi, durumu jandarmaya bildirdi. Öğle saatlerinde köye gelen ekipler, girdikleri evde Yalçın'ı hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Yalçın'ın evde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü, alevlerin de kendiliğinden söndüğü tespit edildi.

Oktay Erkin Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-21 14:14:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.