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Devrilen traktördeki çift öldü

DHA

Devrilen traktördeki çift öldü


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da devrilen traktörün altında kalan sürücü İdris Arat (77) ile eşi Nazile Arat (75) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kındıra köyünde meydana geldi. İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İdris ve yanındaki eşi Nazile Arat'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.
Aracın atından çıkarılan Arat çiftinin cansız bedenleri, morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-11-22 17:32:24

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