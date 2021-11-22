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Bolu’da yabancılar suyu dolar kurundan ödeyecek, 100 bin liraya evlenecek

İHA

Bolu’da yabancılar suyu dolar kurundan ödeyecek, 100 bin liraya evlenecek

Bolu’da yabancıların su ücretlerini dolar kuru üzerinden ödemeleri ve 100 bin liraya evlenebilmeleri kararı, Bolu Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.
Bolu’da Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararları oylandı. Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada MHP ve AK Parti Meclis üyeleri ret oyu kullanırken, CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “İki yabancının Bolu’da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı” dedi.

“Doların 11 lira olması benim sorunum değil”
Yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılmasıyla ilgili konuşan Başkan Özcan, “Bu 4658 sayılı Yasa kapsamında Türkiye’de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı Yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Türk vatandaşı suyun metreküpünü 2,5 liradan, yabancılar ise metreküpünü 2,5 dolardan ödeyecek. Bugünün kuruyla 11 kat. Ama hükümetimiz başarılı olacağız, doları aşağı çekeceğiz diyor. Doları 1 dolara çekerlerse adı geçen sığınmacılar da suyu 2,5 TL’den kullanmış olacaklar. Artık bundan sonra hükümetin dolar kurunu nasıl belirleyeceğiyle ilgili bir konu. Benim konum değil. Biz oturma izni almış sığınmacılardan dolar üzerinden tahsilat yapmayacağız. Sadece rakamı dolar olarak belirledik. Suyu aldıkları gün ya da faturaların okunduğu günkü Merkez Bankası satış kuru üzerinden hesaplanacak. Değer üzerinden ve TL olarak alacağız. Burada dolarla tahsilat yapma işi yok. Doların 11 lira olması benim sorunum değil. Dolar 1 liraya düşerse onlar da Türk vatandaşları gibi 2,5 TL’den su içecek” ifadelerini kullandı.

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